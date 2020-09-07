9 تواريخ مهمة في 2020/2021.. 33 أسبوعا دراسيا وتعليم عن بعد

يُعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، غدا، ملامح وتفاصيل العام الدراسي الجديد، والأطر الرئيسية الخاصة بمواعيد الحضور والانصراف، وأيام الغياب المقررة لكل مرحلة دراسية.

كما يعلن الوزير، تفاصيل نُظم التعليم عن بعد والاعتماد على الـ"أون لاين" في الدراسة، وفرض مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب والمشاركين في المنظومة التعليمية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

واجتمع شوقي في وقت سابق، مع أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لوضع الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، والتي جاء بها عدد من التواريخ المهمة، التي تحدد مواعيد بدء ونهاية العام الدراسي 2020-2021م، والمدة الفعلية للدراسة، ومواعيد إجراء امتحانات شهادات النقل والإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية، والتي جاءت كما يلي: