إزالة 952 تعديا على أملاك الدولة بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات ضمن الموجة السادسة عشرة لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون بلغ 952 حالة تعدٍّ على أراضي وأملاك الدولة، والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وحسب ما أعلنه محافظ المنوفية، أُزيلت 695 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة "مبانٍ"، بإجمالي مساحة 73895 متراً مربعاً، بجانب إزالة 257 حالة تعد على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة 179 فدانا و2 قيراط و8 أسهم بمختلف جهات المحافظة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية، للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وإزالة التعديات عليها، حفاظا على هيبة الدولة.

وأكد محافظ المنوفية أن الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وقرى المحافظة تواصل حملاتها المكبرة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لتنفيذ إزالات المخالفات، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات، حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا شنّت حملة مكبرة، أسفرت عن تنفيذ 16 قرار إزالة تعدٍ على أراضي أملاك الري والأراضي الزراعية في كفر ربيع، بمساحة 500 متر، كما نُفذت إزالة فورية لحالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية الماي بمركز ومدينة شبين الكوم بمساحة 304 أمتار.

وفي نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، أزيلت حالتا تعد على أرض زراعية بقرية هورين، بمساحة 184 مترا.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن آخر فرصة للتصالح هي نهاية سبتمبر الجارى، وسيتم الإزالة الفورية للمخالفين والمتقاعسين ضمن الموجة الـ16 لإزالة التعديات المخالفة طبقاً لأحكام القانون، دون تهاون في حق الدولة.