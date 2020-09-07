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المنوفية تنهي استعداداتها لجولة الإعادة بانتخابات "الشيوخ"

كتب:

إبراهيم الديهي
12:36 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن المحافظة أنهت استعداداتها لإقامة جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر عقدها يومى 8 و9 من سبتمبر الحالى.

وكشف محافظ المنوفية عن تجهيز 515 مقرا انتخابيا ولجنة عامة، و619 لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية 2 مليون و688 ألفاً و280 ناخباً على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم. 

ووجّه محافظ المنوفية تعليماته إلى رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية من الناحية الأمنية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

كذلك أصدر المحافظ توجيهاته بالاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة، والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين الناخبين أثناء المشاركة في الاستحقاق الانتخابي. وشدد محافظ المنوفية على توفير كل سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الانتخابية، والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل المشرف.

وقرر المحافظ رفع درجة الاستعداد التام بكل المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية، للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ، فضلا عن الحفاظ على النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول. 

وناشد محافظ المنوفية جموع شعب المحافظة النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي وتحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية.

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