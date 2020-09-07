إحباط محاولة لتهريب 12 ألف دولار و3 آلاف يورو لخارج البلاد

أحبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، محاولة لتهريب 12 ألف دولار و3 آلاف يورو، مع راكب مسافر إلى الإمارات، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات اللازمة.

وفي أثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين على رحلة الخطوط الإماراتية المتجهة إلى دبي، اشتبهت الخدمة المعنية بأحد الركاب المسافرين، وبالتفتيش على جهاز كشف الأجسام عثر بين طيات ملابسه التي يرتديها على مبلغ مالي قدره 12 ألف دولار و3 آلاف يورو، مخالفا بذلك قانون النقد المصري.

وأمر اللواء حسين منيع، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود سلطات الأمن بوزارة الداخلية، لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، عبر المطارات المصرية.