اليوم.. مطار القاهرة الدولي يستقبل 69 رحلة جوية

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الاثنين، 69 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها حوالي 6926 راكبا، كما يغادر المطار 73 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو أسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 8563 مسافرا من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن صالات السفر والوصول سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة القادمة، رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.