ضبط 66 كيلو أغذية منتهية الصالحية في أبورديس

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، حملة صحية للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة أبورديس، للوقوف على مدى التزامهم بالاشتراطات والإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والشهادات الصحية لكافة العاملين بالأغذية، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.

وأسفرت الحملة عن إعدام 80 عبوة غذائية مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بوزن 66.407 كيلوجراما، وتحرير 33 محضرا متنوعا.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة استهدفت 7 منشآت غذائية بمدينة أبورديس، وجرى تحرير 33 محضرا، بينهم 7 محاضر لنقص اشتراطات النظافة، و24 محضرا لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالأغذية، ومحضري ضبط لأغذية غير صالحة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار حملات التفتيش على المنشآت الغذائية بجميع مدن المحافظة، للحفاظ على صحة المواطنين، والتأكد من تقديم غذاء آمن للجميع.