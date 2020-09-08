نوح يتوقع سقوطا متتابعا للإخوان في دول عربية وإسلامية: البداية من تونس

قال مختار نوح الكاتب والمفكر الإسلامي، إن إبراهيم منير لن يكون واجهة إخوانية ذات بريق ديني، مفسرًا ذلك بأنه له آراء كثيرة عن المثلية وممارسة الجنس خارج إطار الزواج.

وأضاف نوح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "لا يوجد من يقود الإخوان، وهم الآن 6 فرق، وأخطرهم فريق عصام تليمة ومحمود حسين، وبدأت الشائعات تطاردهما بأنهما من أبلغا عن الإرهابي محمود عزت".

وتابع: "كلهم جواسيس على بعض، وبيفضحوا سرقة بعض للفلوس، أما ممدوح الحسيني فهو من أضعف الشخصيات في الإخوان وقد كان عضو مجلس شعب مؤقت، ودخل مكتب الإرشاد بالتصعيد، لأن الانضمام إليه بالتعيين وليس بالتصعيد".

وأردف، أن الجماعة أصبح بلا مرشد لأول مرة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر: "التنظيم اتهد نهائي والموجودين أطفال مش هيتفقوا بسبب تضارب المصالح، وفي منهم نايمين في الشارع بتركيا عشان يشحتوا 10 جنيه".

وأشار، إلى أن الجماعة لم تعد متماسكة في تونس والكويت والعراق واليمن، مشددًا على أن الأيام المقبلة ستحفل بسقوط قوي الإخوان في الدول العربية والإسلامية مثل الجزائر وماليزيا وغيرهما.

وواصل: "أرشح أن يبدأ سقوط الإخوان في تونس، حتى على مستوى إخوان غزة، لم تعد أي دولة تستقبلهم، وإسرائيل تستخدمهم بنسبة 100%".

وأردف: "أيمن نور هيتغير وهيتسلم على طبق صاج وببلاش، دي سنة متكررة، وبيسلموا بعض، وحتى محمد علي نحن في انتظار وصوله من لحظة إلى أخرى، لدرجة أن مصر ليست حريصة على المطالبة بتسليمه، والسودان بتعرض على مصر تسليم أشخاص، والإخوان في تركيا أقرب إلى التسليم الإعلامي المعنوي وعلى رأسهم محمد ناصر وأيمن نور، حتى يقدم أردوغان قرابين تثبت بعده عن الإرهاب".