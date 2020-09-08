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فِراشة وكمامة وقياس حرارة.. إجراءات لضمان سلامة الناخبين

كتب:

إبراهيم الديهي
04:35 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لم تخاطر الدولة بحياة أبنائها عندما قررت إجراء إنتخابات مجلس الشيوخ في ظل انتشار فيروس كورونا، بل قررت الحفاظ عليهم من خلال إجراءات وقائية وقرارات حازمة للحفاظ علي سلامتهم وسلامة المشاركين في الانتخابات.

بداية القرارات كانت من خلال إنشاء الفِراشة بمداخل اللجان كوقاية من أشعة الشمس في ظل ارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلي توفير مقاعد للحضور أمام لجان التصويت، حال تكدس الناخبين، الأمر الذي لقي استحسان كبير من المواطنين وأشادوا به.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل حددت الدولة هدفها للحفاظ علي صحة الناخبين في ظل انتشار فيروس كورونا من خلال الزامهم بارتداء الكمامة، وفي حالة عدم وجود كمامة يتم تسليمها له من قبل مشرف الصحة وقوات الأمن قبل دخول اللجنة، ما يؤكد علي حرص الدولة علي سلامة أبنائها، بالإضافة إلي التأكيد علي التباعد بين الناخبين بمساحة تمنع انتشار فيروس كورونا.

ولدى دخولك من باب المدرسة للتصويت تجد مندوب وزارة الصحة يقوم بتوجيه كاشف الحرارة على وجهه، وإذا ثبت لمشرف الصحة إرتفاع درجة حرارة الجسم أو ظهور أي أعراض تتشابه مع أعراض فيروس كورونا يتم الإتصال بمديرية الصحة التابع لها وتوفير إسعاف لنقله إلي أقرب مستشفى.

 

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