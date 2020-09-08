طقس الغد.. مائل للحرارة ورياح نشطة وأمطار وشبورة مائية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على كل من جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، لطيف على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلاً.

بالنسبة لحالة الرياح والأمطار

وعن حالة الرياح، أشارت هيئة الأرصاد، أنها معتدلة تنشط على شمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب غرب البلاد، كما تنشط على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 20%، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وبالنسبة لدرجات حرارة المدن غدا الأربعاء

القاهرة 35 24

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 32 25

بلطيم 31 25

مطروح 30 23

السلوم 31 24

سيوة 36 22

بورسعيد 31 26

دمياط 30 25

الزقازيق 34 24

المنصورة 34 24

الاسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش32 22

رفح 32 22

رأس سدر 35 26

نخل 36 21

نويبع 39 30

طابا 37 26

كاترين 36 22

الطور 35 27

شرم الشيخ 40 31

الغردقة 38 30

مرسي علم 38 29

الفيوم 36 24

بني سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 23

سوهاج 39 27

قنا 43 28

الاقصر 43 29

اسوان 44 31

ادفو 44 30

ابو سمبل 41 31

الوادي الجديد 42 28

شلاتين39 29ابو رماد 38 29

حلايب 35 30

رأس حدربة 35 30