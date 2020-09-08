عودة الرحلات بين القاهرة وموسكو غدا والمطار يستقبل اليوم 147 رحلة

يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم، الثلاثاء، 147 رحلة طيران دولية، تنطلق من وإلى عدة وجهات حول العالم، وتقل على متنها 15968 مسافرا من جنسيات مختلفة.

وأكدت مصادر مطلعة، أن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها "واشنطن وفرانكفورت وباريس ولندن وروما وتونس ومسقط وصلالة والدمام وأربيل وإنجمينا ولاجوس وميلانو وأثينا وفيينا وبيروت وإسطنبول وأديس أبابا وجدة ودبي والشارقة والرياض وأبوظبي" بواقع 74 رحلة تقل على متنها 8339 مسافرا.

ويستقبل المطار 75 رحلة تقل على متنها 7629 راكبا قادمين من عدة وجهات دولية منها "تورنتو، ولندن، وفرانكفورت، وباريس، وميلانو وأثينا، وإسطنبول وأديس أبابا، ودبي وأبوظبي، ولاجوس وبيروت وصلالة ومسقط، وبيروت".

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي القرار الجديد الخاص بضرورة وجود تحليل PCR سلبي مع كل راكب لم يمض عليه 72 ساعة، والذي بدأ تطبيقه الأول من سبتمبر الجاري، كما يتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

في غضون ذلك أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني أنه من المقرر أن يتم استئناف حركة الطيران بين القاهرة وموسكو غدا الأربعاء، بعد توقفها قرابة ستة أشهر على خلفية تفشي وباء كورونا في العالم، على أن يتم تسيير 3 رحلات أسبوعيا من موسكو إلى القاهرة والعكس.

وانفردت "الوطن" بنشر خبر عودة الرحلات الجوية المنتظمة بين القاهرة وموسكو، قبل نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدة أن عودة الرحلات الجوية المنتظمة بين القاهرة وموسكو ستنطلق ظهر الأربعاء 9 من سبتمبر الجاري.

وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطیران قد أعلنت إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة لكل من شركة ايروفلوت وشركة مصر للطيران بعد توقف حركة الطيران المنتظم بين الدولتين بسبب أزمة COVID-19 منذ مارس 2020.

وجارٍ تنسيق كل من الشركتين مع سلطات الطيران المدني للبلدين للانتهاء من التجهيزات والترتيبات اللازمة للبدء في التشغيل الفعلي للرحلات في منتصف شهر سبتمبر، جدير بالذكر أن مصر هي الدولة رقم 5 التي استأنفت روسيا الطيران معها.