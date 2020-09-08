لأول مرة إنشاء "ميكنة زراعية" بجنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تخصيص 550 م2 لإقامة ميكنة زراعية تضم كافة الآلات الزراعية، لدعم المزارعين، ضمن خطة المحافظة للتوسع في الرقعة الزراعية.

وأوضح "فودة" أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على إقامة ودعم هذا المشروع، الذي يعد فريدًا من نوعه على أرض جنوب سيناء، وقال المهندس أسامة ابراهيم، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن قطعة الأرض التي جرى تخصيصها لإقامة الميكنة الزراعية، تقع بجوار ديوان عام مديرية الزراعة، ومخصصه لهذا الغرض منذ عام 2016.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، في تصريح صحفي اليوم، أنه لأول مرة يتم إقامة هذه الميكنة بجنوب سيناء، و تضم كافة المعدات والأجهزة الزراعية من جرارات زراعية، ماكينات حصاد وخراطيم خاصة بشبكات الري، ومياكنات دراس لتحويل مخلفات الزراعة إلى الكمبوست " أسمدة غير ضارة للتربة" وغيرها من مستلزمات الزراعة.

وأشار إلى تأجير هذه الأجهزة الزراعية للمزارعين بأجر رمزي، كما سيجري توفير جرارات الحرث للمزارعين مجانًا في حالة الحرث العميق تحت سطح التربة مرة في العام.