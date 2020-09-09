المحافظات: المرأة والشباب يتصدرون.. وطوابير فى قرى المرشحين

انتظمت انتخابات الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ التى تستمر اليوم وغداً فى المحافظات التى لم تُحسم فى الجولة الأولى وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بجميع اللجان على مستوى المحافظة وسط حضور من الشباب والمرأة إلى جانب كبار السن.

وشهدت انتخابات الإعادة بالقليوبية حالة هدوء فى اللجان الانتخابية باليوم الأول مع سهولة فى دخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وشهدت قرى المرشحين، خاصة الوحدة المحلية لقرية كفر منصور بطوخ، مسقط رأس مرشح ائتلاف الأحزاب الوطنية، إقبالاً شديداً من المواطنين، حيث ستكون كلمة الفصل فى الانتخابات لقرى المرشحين التى تشهد حشداً لافتاً للتصويت.

انتظام جميع اللجان الفرعية فى المنوفية دون تأخير أو معوقات.. وتدابير احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا

وشهدت لجنة 165 بجمصة دائرة كفر البطيخ إقبالاً من كبار السن الذين حرصوا على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، حيث حضر كبار السن متكئين على عكاكيزهم.

وأكد المستشار ثروت عامر، رئيس اللجنة العامة للانتخابات فى المنوفية، انتظام جميع اللجان الفرعية فى جميع مراكز ومدن محافظة المنوفية دون وجود أى تأخير أو معوقات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشهد عدد من اللجان فى مدينة شبين الكوم ومدينة تلا وجوداً مكثفاً للسيدات وكبار السن للتصويت فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ فى المنوفية.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن لجان الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى تمام التاسعة صباحاً، منوهة بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة لإتمام الاستعدادات المطلوبة لخروج العملية الانتخابية بصورة مشرّفة، إضافة إلى تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم داخل وفى محيط اللجان.

وتصدّر الشباب والمرأة المشهد فى الإعادة ببورسعيد على المقعد الفردى حيث حرصت العديد من السيدات على التوافد صباحاً إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهن، وظهرت كثافة الناخبين فى لجان قرى الجنوب بعد حشد كبار العائلات وحث ذويهم على الإدلاء بأصواتهم.

وشهدت جميع لجان محافظة أسيوط انتظام التصويت فى حين تأخر فتح 6 لجان لتأخر وصول القضاة المشرفين عليها، ففى لجنة 536 ومقرها قرية بنى رافع التابعة لمركز منفلوط سادت حالة من الارتباك لتأخر وصول القاضى، ما تسبب فى تأخير فتح باب التصويت أمام الناخبين، واستياء المواطنين.

وتصدّر كبار السن المشهد فى لجان الانتخابات فى جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ بمحافظة سوهاج، وشهد منتصف اليوم الأول إقبالاً متوسطاً من جميع الناخبين، ، وحرصت المرأة على المشاركة جنباً إلى جنب مع كبار السن. وشهدت لجان قرية الحجازة فى قوص، التى سجلت أعلى نسبة تصويت فى الجولة الأولى بـ١٧٥٠٠ صوت، زحاماً شديداً لصالح مرشح حزب الشعب الجمهورى المنتمى للقرية. فيما حشد أنصار المرشحين سيارات لنقل الناخين، بينما شهدت لجان المدن فى المحافظة إقبالاً ضعيفاً، نظراً لعدم وجود مرشحين يخوضون جولة الإعادة.

ووجّه المحافظ برفع الاستعداد لجميع الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية لتوفير المناخ الآمن والمناسب وجميع سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.