"الجيزة": نسب الإقبال والمشاركة فى المراكز والمدن تتفوق على الأحياء

انطلقت، أمس، جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، بـ14 محافظة بعد انتهاء تصويت المصريين بالخارج، حيث تجرى على 26 مقعداً يتنافس عليها 52 مرشحاً من 7 أحزاب. وفتحت لجان الجيزة أبوابها، أمام الناخبين فى التاسعة من صباح أمس فى أول يوم، والتى يتنافس بها مرشحان على مقعد واحد على مستوى الدائرة، وشهدت لجان «البدرشين والصف والعياط والواحات البحرية وكرداسة وأبوالنمرس»، توافد الناخبين على لجان التصويت بشكل متزايد على مدار اليوم، وكانت أفضل إقبالاً من أحياء «شمال وجنوب الجيزة والطالبية والعمرانية والهرم»، فيما أقبلت السيدات وكبار السن على لجان «الدقى والعجوزة والوراق».

"شعراوى": انتظام الاقتراع دون معوقات.. ومهمتنا توفير المناخ الآمن والمناسب لتصويت المواطنين

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، انتظام فتح جميع اللجان فى موعدها دون أى معوقات ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات، منوهاً بأن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات التى تجرى بها الإعادة لمتابعة تطورات العملية الانتخابية، وتوافد الناخبين على اللجان مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتواصل «شعراوى» مع عدد من المحافظين للتأكد من عدم وجود أى عقبات تحول دون تصويت المواطنين فى الانتخابات بسهولة ويسر، وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان، وجميع اللوجيستيات اللازمة والاستمرار فى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان على مدار اليوم.

وأكد الوزير أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العملية الانتخابية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل اللجان، إضافة إلى التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم، مشدداً على أن مهمة المحافظات هى توفير المناخ الآمن والمناسب وجميع سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، وكذا للقائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة، موجّهاً رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم فى محيط اللجان الانتخابية خلال فترة التصويت للخروج بالعملية الانتخابية بصورة مشرّفة.

وشكلت محافظة الجيزة، غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة اللواء علاء بدران السكرتير العام، للتنسيق والربط مع جميع الجهات المعنية بإعداد المقرات لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5 ملايين و689 ألفاً و401 موزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركزاً انتخابياً بالمدارس ومراكز الشباب. وأكد المحافظ اللواء أحمد راشد، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد بين الناخبين مع تحديد أماكن محدّدة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، إضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.

وقال «راشد» إن «مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أى طارئ»، لافتاً إلى أنه تم نشر 167 سيارة إسعاف مجهّزة للتحرّك فى أى وقت حسب الحاجة إليها، داعياً المواطنين للمشاركة فى العملية الانتخابية لاستكمال مسيرة التنمية التى تحقّقت، مؤكداً أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورها يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية، وتوفير بدائل لها وتوفير الدعم اللوجيستى للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

وتفقّد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، «عدداً من اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية يرافقه عدد من قيادات حزب مستقبل وطن بالجيزة، حيث تفقّد مدارس (الصفا والمروة بالطوابق، أحمد بهجت بكفر الجبل، أبوالهول بنزلة السمان». وأوضح «عابد» أن مشاركة المواطنين فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ خاصة، وأول عملية انتخابية بعد ثورة 30 يونيو عامة، تؤكد وعى الشعب بضرورة بناء مؤسسات الدولة، خاصة بعد استقرارها.

وشهدت لجان مدارس الدقى حالة من الهدوء مع الساعات الأولى، أمس. فيما التزمت جميع اللجان الانتخابية بفتح أبوابها فى الموعد المحدّد مع الالتزام بمراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من بينها التباعد وارتداء الكمامات وتعقيم الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم، وجاء ذلك وسط انتشار أمنى مكثّف من قِبل الأجهزة الأمنية والتنفيذية واستعدادات قصوى لتوفير المناخ الآمن والمناسب وسُبل الراحة للمواطنين.

وانتظمت العملية الانتخابية بمدينة 6 أكتوبر، حيث فتحت اللجان أبوابها للناخبين فى موعدها. وأكد حافظ يسرى، وكيل النائب العام، ورئيس اللجنة الفرعية رقم 554، بـ6 أكتوبر أن لجنته وبقية اللجان الكائنة بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، فُتحت فى موعدها، فى ظل عدم وجود أى عقبات فى الإجراءات. وقال اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن «غرفة عمليات الحزب تتابع سير جولة إعادة انتخابات الشيوخ لحظة بلحظة، ولم نرصد أى مخالفات تؤثر على العملية الانتخابية»، مؤكداً أن نسبة الإقبال من الناخبين على الانتخابات مقبولة، وعلى الجميع النزول والمشاركة فى الانتخابات. وأضاف «السيد»، لـ«الوطن»، أن «جميع تقارير غرف العمليات المركزية فى المحافظات التى تجرى بها جولة الإعادة تؤكد سير الانتخابات بشكل جيد، وهناك التزام كبير بالتباعد وكل ضوابط كورونا».

وقال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن «غرف عمليات الحزب فى المحافظات تتابع وترصد بكل دقة وأحدث الوسائل سير العملية الانتخابية، ولم تحدث أى مخالفات، وهناك تسهيلات لجميع الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات». وأضاف «صميدة»، لـ«الوطن»، أنه «من واقع رصد الوضع الانتخابى على الأرض، فإن نسبة إقبال الناخبين فى زيادة بشكل ملحوظ فى بعض المحافظات، خاصة فى الصعيد، وعلى الجميع النزول والمشاركة فى الانتخابات وتأدية واجبهم الوطنى».