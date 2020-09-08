شوقي عن تصحيح امتحانات الثانوية: النتيجة هتطلع والطالب ماشي من اللجنة

أشاد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالمنظومة الجديدة بعدما كانت فرصة واحدة فقط تحدد مستوى الطلاب، مشددًا على أن أسئلة الامتحانات فيها ستقيس الفهم بدلًا من الحفظ، وهو ما تدرب عليه الطلاب في الصفين الأول والثانوي.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "التصحيح سيكون إلكترونيًا، بحيث النتيجة تطلع والطالب بيغادر الإمتحان، وهنشيل الأسئلة المقالية عشان ميبقاش في عنصر بشري، وبالتالي مش هيبقى في أخطاء في الجمع والتقييم ونقدر نضمن العدالة".

وأردف أن امتحانات الثانوية العامة العام المقبل، ستشهد فرصة ثانية في شهر أغسطس، بدلًا من شهر يونيو، وذلك حتى يستطيع الطالب تحسين مجموعه في أي مادة يرغب خوض الامتحان فيها، على أن يحصل الطالب على المجموع الأول بين الامتحانين، كما يمكن زيادة عدد المحاولات إذا وافق البرلمان على إصدار تشريع في هذا الخصوص.