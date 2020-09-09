الخطوط الروسية تستأنف رحلاتها للقاهرة اليوم

تستأنف الخطوط الجوية الروسية "إيرفلوت" اليوم، تشغيل أولى رحلاتها الجوية بين موسكو والقاهرة، بعد فترة توقف دامت عدة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتوقف الرحلات الجوية على مستوى العالم.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أنّ الشركة الروسية "إيرفلوت" ستبدأ التشغيل الفعلي للرحلات الروسية بواقع 3 رحلات أسبوعيا، عبر مبنى الركاب رقم 2 بالمطار برقم 400 SU في رحلة الوصول إلى القاهرة، والمقررة في الساعة العاشرة والنصف مساء وفقا لجداول التشغيل، وتقلع فجر الخميس بعد إنهاء إجراءات سفر الركاب.

وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا، اعتبارا من الخميس 17 سبتمبر الحالي، ومن المخطط أن تشغل الشركة رحلاتها إلى موسكو أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

وتتخذ سلطات الطيران المدني بمطار القاهرة الدولي، الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وللحد من انتشاره بين المسافرين والعاملين بصالات السفر والوصول، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.