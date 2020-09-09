ماذا سيفعل الطلاب خلال الإجازة الأسبوعية الطويلة.. وزير التعليم يجيب

حدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ملامح حضور طلاب المراحل التعليمية المختلفة في العام الدراسي الجديد، والتي تراوحت ما بين يومين إلى 4 أيام، باختلاف المرحلة التعليمية وكثافة الطلاب في المدارس، وأيضا ما إذا كانت بنظام الفترة الواحدة أو الفترتين.

القرار دعا البعض للتساؤل حول كيفية تعامل الطلبة مع تخفيض العام الدراسي الفعلي إلى أقل من النصف، خاصة مع حصول الطلاب على إجازة أسبوعية تتراوح من 4 إلى 5 أيام، وكيفية تعاملهم مع المنهج الدراسي خلال الإجازة الأسبوعية، وهو الأمر الذي حسمه وزير التربية والتعليم في كلمته بالمؤتمر.

وأكد الوزير خلال كلمته، على أن الطالب سيكون على تواصل مستمر مع المدرسة من خلال الاتصال الإلكتروني بمجموعة من المنصات التعليمية الإلكترونية، التي تتيح للطالب متابعة يوم دراسي كامل من منزله، بخلاف المواد التعليمية التي سيتم إتاحتها على القنوات التعليمية المختلفة التي تشرع الوزارة في تشغيلها مع بداية العام الدراسي، والتي ستحول المادة العلمية إلى أسلوب سهل وبسيط يستطيع الطالب فهمه من خلال القصص الدرامية المختلفة.

وأكد "شوقي"، على إتاحة عدد من مصادر التعلم في العام الدراسي الجديد، وجاءت كالتالي:

-الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. سيتم تدريس مناهج النظام الجديد 2.0 متعدد التخصصات في المدرسة.

- الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي.. سيتم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب، مثل: "منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المنصة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، كما سيتم توفير عدة وسائل للشهادة الإعدادية وهي: "الكتب الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية".

- الصف من الأول حتى الثالث الثانوي.. لن يتم طباعة كتب للطلاب وسيتم إتاحة جميع الكتب والمواد التعليمية على التابلت (تم توفير ما يقرب من 1.8 مليون جهاز تابلت)، وسيتم إتاحة عدد من الوسائل التعليمية الأساسية وهي "نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: "القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية".

وعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام الوزارة، أعلن خلاله تفاصيل العام الدراسي الجديد 2020/2021.

وقال "شوقي"، أن الوزارة نجحت في تقييم الطلاب من قبل المدرسين (في الصفوف الدراسية من KG1 وحتى الصف الثاني الابتدائي)، كما تم تقييم ما يقرب من 19 مليون مشروع بحثي (للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي)، كما تم عقد امتحان وتقييم لـ 1.2 مليون طالب إلكترونيًا من المنزل (للصفوف الأول والثاني الثانوي)، فضلًا عن النجاح في عقد امتحان وتقييم 652 ألف طالب بالشهادة الثانوية العامة مع اتخاذ التدابير الاحترازية لتأمين الامتحانات.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في كلمته بالمؤتمر، عن ملامح العام الدراسي الجديد، والتي جاءت كالتالي:

** يبدأ العام الدراسي الجديد 2020/2021 في المدارس يوم 17 أكتوبر 2020، على أن تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 15 سبتمبر 2020.

- العمل على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

وأوضح وزير التربية والتعليم، خطة الوزارة لحضور الطلاب، والتي جاءت كالتالي:- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.