محافظ أسوان: تطوير ورفع كفاءة المزارات والمواقع الأثرية

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وفدًا من وزارة السياحة والأثار، اليوم، برئاسة الدكتورة إيمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، بحضور الدكتورة غادة يحيى، نائب المحافظ، والعميد أيمن رضا، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى رئيس مدينة أسوان ومديري الأثار ومتحف النوبة والمشروعات، لمناقشة تجهيز المزارات والمواقع الأثرية والسياحية لاستقبال الأفوج السياحية.

وخلال اللقاء، شدد محافظ أسوان على رفع كفاءة المناطق الأثرية والسياحية، ودعمها بحمامات عمومية ثابتة ومتنقلة، مشيداً بدور وزارة السياحة في تطوير العديد من المواقع والمتاحف الأثرية ومن بينها متحف النوبة ومعابد فيلة وأبو سمبل والمقابر الفاطمية وغيرها من المقاصد التي تتمتع بها المحافظة، تزامنًا مع جهود المحافظة فى تنفيذ خطة التطوير الشامل للسوق السياحي وميدان المحطة وحدائق درة النيل والنباتية، فضلاً عن طرح الحديقة الإستوائية للإستثمار السياحي.

وأضاف المحافظ بأنه جاري الدراسة والتنسيق مع وزارة السياحة والأثار لتأهيل الطريق المؤدي لمنطقة جبل السلسلة الأثرية بكوم أمبو بطول 2 كم لضمه إلى البرامج السياحية وبالتالي العمل على زيادة عدد الليالي السياحية، بجانب وضع مخطط للترويج والتسويق السياحي للمقاصد السياحية بأسوان سواء التي يشملها البرنامج السياحي أو غير المدرجة وتحتاج إلى تسليط الضوء عليها بما يتناسب مع قيمتها التاريخية والتراثية، مشيراً إلى أن آفاق التعاون ستمتد إلى تنفيذ اللافتات الإرشادية بالشوارع والميادين الرئيسية لتصبح دليلًا للسائح للوصول إلى المزار السياحي بسهولة، علاوة على تفعيل الهوية البصرية لأسوان.

وفى نهاية اللقاء أهدت الدكتورة إيمان زيدان، درع الوزارة لمحافظ أسوان تقديراً للتعاون البناء والجهود التى يبذلها في سبيل الإرتقاء بمكانة عاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد الإفريقى .