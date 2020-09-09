اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 71 رحلة طيران دولية تقل 7465 راكبا

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 71 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 7465 راكبا من جنسيات مختلفة، كما يغادر المطار 71 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء اوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 8041 راكبا.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار، أن صالات السفر والوصول ستشهد خلال الـ 24 ساعة القادمة، مغادرة ووصول 15506 مسافرا من جنسيات مختلفة على متن 142 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

في غضون ذلك، تبدأ الخطوط الجوية الروسية "إيرفلوت" تشغيل أولى رحلاتها الجوية بين "موسكو والقاهرة"، اليوم الأربعاء، وذلك بعد فترة توقف دامت عدة شهور بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتوقف الرحلات الجوية على مستوى العالم بسبب الجائحة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، تبدأ الشركة الروسية "إيرفلوت" التشغيل الفعلي للرحلات الروسية والمقررة 3 رحلات أسبوعيا، وسوف تصل وتقلع من مبنى الركاب رقم 2 بالمطار برقم 400 SU في رحلة الوصول إلى القاهرة، والمقررة الساعة العاشرة ونصف مساء وفقا لجدول التشغيل، وتقلع فجر الخميس بعد إنهاء إجراءات سفر الركاب من مبنى 2 المخصص للرحلات الروسية .

يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران قد أعلنت بدء استئناف رحلاتها المباشرة بين (القاهرة وموسكو) بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر الجاري، حيث من المخطط أن تشغل الشركة رحلاتها إلى موسكو أيام (السبت والثلاثاء والخميس).

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي أن الخطوط الجوية الملكية الهولندية "KLM" ستبدأ في تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة إلى القاهرة، وذلك اعتبارًا من اليوم، بعد توقف دام لنحو 3 سنوات منذ أن علقت الشركة رحلاتها إلى مصر في عام 2017 لتداعيات اقتصادية.

وذكرت مصادر مطلعة، أنه تم إنهاء الإجراءات الخاصة بالشركة لاستئناف رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة، حيث سوف تبدأ التشغيل برحلتين أسبوعيا حتى انتهاء الموسم الصيفي، على أن يتم تقييم الرحلات وزيادتها خلال الجدول الشتوي، وفقًا للأوضاع الحالية التي تشهدها صناعة النقل الجوي حول العالم بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية "KLM"، قبل أسابيع قليلة، عزمها استئناف رحلاتها إلى القاهرة، وذلك للمرة الأولى منذ قرار تعليق رحلاتها إلى مصر في 2017، مُشيرة إلى أنها ستعود للعمل بمصر بتسيير رحلتين أسبوعيا بدءا من 9 سبتمبر، وأوضحت أن هذه الخطوة يمكن أن تتبعها زيادة في عدد الرحلات الجوية أو في السعة من خلال تسيير طائرات أكبر حجمًا أو كلا الأمرين.