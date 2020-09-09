السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في أسوان

تصدرت السيدات المشهد الانتخابي في اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بأسوان، حيث وقفن في طوابير منذ بداية فتح اللجان إلى الظهيرة بأعداد كبيرة للإدلاء بأصواتهن.

يذكر أن 4 مرشحين يتنافسون في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسوان على مقعدين، هم "مجدي حسيبو من مدينة إدفو مرشح حزبي عن "مستقبل وطن"، ومحمد الأنور سليمان من مدينة دراو، مرشح حزبي عن "مستقبل وطن"، وياسر عبد الحميد عوض من مدينة إدفو "مستقل" ، واللواء مصطفى جمعة مهدي "مستقل" من مدينة أسوان.