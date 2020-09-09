إقبال متزايد على لجان الخصوص في القليوبية

شهدت مقار اللجان الانتخابية بمدينة الخصوص بالقليوبية، إقبالا متوسطا من المواطنيين خلال اليوم الثاني جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.

كانت اللجان الانتخابية بالقليوبية فتحت أبوابها لليوم الثاني في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ، والبالغ عددها 532 مقرا انتخابيا تضم 689 لجنة. وبلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت، 3 ملايين و255 ألف ناخب.

وطالب عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، المواطنين الذين لم يدلون بأصواتهم أمس، النزول اليوم إلى لجان الاقتراع للمشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وأكد الهجان، توفير الأجواء الملائمة للجان في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ لليوم الثاني للقيام بعملها على الوجه الأكمل، لحين استكمال عمليات الاقتراع باللجان.