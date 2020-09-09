صور.. كبار السن يدلون بأصواتهم خارج اللجان تسهيلا عليهم بالمنوفية

شهدت مدرسة جروان الإعدادية بمركز الباجور في محافظة المنوفية، موقفا إنسانيا للقاضي أحمد حبيب الذي خرج من لجنته الفرعية داخل المدرسة لكي يدلي أحد الأشخاص من كبار السن بصوته في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، لصعوبة دخوله اللجنة لظروفه الصحية.

ولقى الموقف الإنساني الذي قام به القاضي قبولا وارتياحا بين المواطنين الذين حضروا الواقعة حيث قاموا بشكر القاضي وتشجيعه للجميع على المشاركة في الانتخابات والذي أكد لهم بدوره أنه يقوم بواجبه.

كما شهدت إحدى لجان مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قيام المستشار رئيس اللجنة الفرعية بالخروج من اللجنة ومعه الموظفين لمساعده سيدة جاءت للتوصيت في الانتخابات ولم تستطع دخول اللجنة، والتي كانت تجلس على كرسي متحرك نظرا لظروفها الصحية، حيث قام الموظفين بإنهاء الإجراءات اللازمة وتوقيعها على كشف الانتخاب وإجراء عملية التصويت بل سهولة من خارج اللجنة مراعاة لظروفها.

من جانبه أكد المستشار ثروت عامر رئيس اللجنة العامة للانتخابات في محافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن من يقوم به القضاة من مواقف إنسانية يأتي في إطار التعليمات التي حددتها لجنة الانتخابات لمساعدة كبار السن وغير القادرين على الدخول للجنة الانتهابات لظروف صحية بالمشاركة من خارج اللجنة في حضور القاضي.

وأضاف "عامر" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن جميع القضاه يقومون بدورهم على أكمل وجه لمساعدة الناخبين على المشاركة في الانتخابات، مؤكدا أنه تم التأكيد على ضرورة توفير كراسي متحركة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وغير القادين الدخول إلى لجنة الانتخابات.