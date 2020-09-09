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مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرق يتفقد لجان "الشيوخ" بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
06:06 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
جانب من الجولة

جانب من الجولة

تفقد اللواء عادل الطحلاوي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، اللجان الإنتخابية، اليوم، للتأكد من انتظام تأمين اللجان.

واطمأن اللواء الطحلاوي على تجهيز اللجان وانتظام الخدمات الأمنية فى الشوارع، وتواجد الكراسى المتحركة، لمساعدة المسنين والمرضى في الوصول إلى لجانهم الانتخابية، ونبه مساعد الوزير على القوات بحسن التعامل مع الناخبين ومساعدة كبار السن وتوسيع دائرة الاشتباه وضبط كل ما يخل بالأمن العام.

من ناحية أخرى، شهدت اللجان الانتخابية للشيوخ، إقبالاً من المسنين وكبار السن الذين حرصوا على النزول والإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات الإعادة التي تجري علي مقعدين في 532 مقرًا انتخابيًا يضم 689 لجنة فرعية على مستوى دائرة محافظة القليوبية.

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