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مصر للطيران تسير 38 رحلة خلال الـ 24 ساعة القادمة القادمة

تنقل جميع الرحلات ما يقرب من 4000 راكب

كتب:

أيمن حمزة
05:06 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020
مصر للطيران تسير اليوم 38 رحلة خلال ال 24 ساعة القادمة القادمة

مصر للطيران تسير اليوم 38 رحلة خلال ال 24 ساعة القادمة القادمة

تسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، خلال الـ 24 ساعة القادمة، 38 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من «باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، أديس أبابا، ندجامينا، الخرطوم، الشارقة، بيروت، البحرين، نيويورك، تورنتو، جوانزو، بغداد».

كما تنطلق 3 رحلات جوية إلى دبي، بجانب رحلتين جويتين إلى أبوظبي، اسطنبول، و3 رحلات استثنائية إلى كل من الدمام، جدة، مسقط.

كما سيتم تسيير 8 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات جوية إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى شرم الشيخ، ورحلة واحدة إلى أسوان، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4000 راكب.

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