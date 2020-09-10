مصر للطيران تسير 38 رحلة خلال الـ 24 ساعة القادمة القادمة

تسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، خلال الـ 24 ساعة القادمة، 38 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من «باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، أديس أبابا، ندجامينا، الخرطوم، الشارقة، بيروت، البحرين، نيويورك، تورنتو، جوانزو، بغداد».

كما تنطلق 3 رحلات جوية إلى دبي، بجانب رحلتين جويتين إلى أبوظبي، اسطنبول، و3 رحلات استثنائية إلى كل من الدمام، جدة، مسقط.

كما سيتم تسيير 8 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات جوية إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى شرم الشيخ، ورحلة واحدة إلى أسوان، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4000 راكب.