500 مليون جنيه متأخرات فنادق شرم الشيخ لشركة "جلوبال للطاقة"

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء،المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال للطاقة، اليوم، لمناقشة المشاكل التي تواجه الشركة في تحصيل مستحقاتها المالية، ومباشرة أعمالها بمنطقة نبق بشرم الشيخ.

واستعرض رئيس الشركة خلال اللقاء مشكلة عدم التزام الفنادق، ومشروعات الإسكان السياحي بمنطقة نبق، بسداد المستحقات المالية المتراكمة منذ فترة طويلة، والتي بلغت 500 مليون جنيه.

وأكد رئيس الشركة، أنه جرى إعطاء أكثر من فرصة للفنادق والقرى السياحية، لسداد أو إعادة جدولة مديونياتها، دون اتخاذ قرار بقطع التيار الكهربائي، وقال إن الشركة عزمت على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لتحصيل مستحقاتها المالية، نظرًا لضخامة المبلغ، حتى يتسنى لها سداد مستحقات وزارة الكهرباء.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أهمية التعاون بين شركة جلوبال وملاك الفنادق والقرى السياحية، وذلك حرصًا من المحافظة على استمرار النشاط السياحي دون تأثر، ودون الإخلال بسداد المستحقات المالية الدولة.