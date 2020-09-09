مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة إلى غانا غدا

تستأنف الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، غدًا الخميس، رحلاتها المباشرة بين القاهرة وأكرا بغانا، وذلك بمعدل رحلتين أسبوعيًا، بعد توقفها أكثر من ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس عبر المسافرين.

يأتي ذلك في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة.

كانت الشركه الوطنية القابضة مصر للطيران، قد أعلنت انها ستسير غدًا الخميس، 38 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، وفرانكفورت، ولندن، وميلانو، وأديس أبابا، وندجامينا، والخرطوم، والشارقة، وبيروت، والبحرين، ونيويورك، وتورنتو، وجوانزو، وبغداد، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، واسطنبول، و3 رحلات استثنائية إلى كل من الدمام، جدة، مسقط، و8 رحلات داخلية، بمعدل رحلتين جويتين إلى شرم الشيخ، ورحلة واحدة إلى أسوان، إضافة إلى 4 رحلات شحن جوى، وتنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4 آلاف راكب.