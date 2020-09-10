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صور.. حملة ليلية لإزالة الإشغالات في مدينة أجا بالدقهلية

المزين: المظهر الحضاري مسؤولية مشتركة بين المواطن وجهاز المدينة

كتب:

صالح رمضان
02:47 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020
حملة إزالة تعديات في أجا بالدقهلية

حملة إزالة تعديات في أجا بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بقيادة رحاب المزين، رئيس المركز، لإزالة التعديات والإشغالات بالشوارع الكائنة بنطاق مدينة أجا، والتي تعوق حركة المارة ومنع أي مظاهر عشوائية.

واستهدفت الحملة التي شارك فيها فريق العمل التنفيذي وفريق العمل الميداني بإدارة الإشغالات برئاسة المركز، الشوارع الرئيسية بمدينة أجا، لمنع أي تجاوز من الكافيهات.

ووجهت "المزين"، فريق العمل بتكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي مخالفات وإزالتها على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على النسق الحضاري ومنع أي مظاهر عشوائية، بمدينة أجا حرصا على تحقيق رضاء المواطنين.

وأكدت أن الحفاظ على المظهر الحضاري مسؤولية مشتركه بين المواطن والجهاز التنفيذي لرئاسة المركز.

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