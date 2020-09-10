مطار القاهرة الدولي يستقبل 79 رحلة دولية خلال الـ24 ساعة القادمة

كشفت مصادر مطلعة بالمطار إن رحلات السفر وتبلغ 84 رحلة ستقلع إلى عدد من العواصم منها "تورنتو نيويورك وفرانكفورت وباريس ولندن وروما وأمستردام ومسقط والدمام وبغداد وإنجمينا ولاجوس وأكرا وأبوجا وميلانو وأثينا وفيينا وبيروت وإسطنبول وأديس أبابا وجدة ودبي والشارقة والرياض وأبوظبي" وتنقل على متنها 8794 راكبا.

كما يستقبل المطار 79 رحلة تقل على متنها 10603 ركاب قادمين من عدة وجهات دولية منها "نيويورك وفرانكفورت ولندن وباريس وميلانو وأثينا وإسطنبول ولاجوس وإنجمينا وأكرى وكوناكرى وأديس أبابا ودبي وأبوظبي وإسلام أباد ولاجوس وبغداد ومسقط وبيروت".

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.