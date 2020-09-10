سائق إسعاف يسلم 60 ألف جنيه تركها مصاب: "مستني الثواب"

يؤدي عمله بكل اجتهاد كسائق لإحدى سيارات الإسعاف، وعلى الرغم من الأعباء المالية التي يتحملها إلا أنه لم يطمع في "60 ألف جنيه"، تركها مصاب في حادث بالتجمع الخامس.

"أحمد عمارة" ابن قرية زنارة بالمنوفية، سائق الإسعاف، يروي الواقعة، قائلا "قمت بالبحث عن ممتلكات المصاب واتضح أنه كان يحمل حقيبة بها مبلغ مالي وهواتف محمولة، وفيزا للبنوك وهاتفين محمول".

وأكمل "اتضح لي أن المصاب يعمل محصلا في إحدى الشركات، وأن تلك الأموال كان المقرر أن يسلمها لصالح العمل، وبعد نقله إلى المستشفى دخل في غيبوبة، سلمت الحقيبة لأسرته فور وصولهم المستشفى".

أكد "عمارة" أن ما قام به خالصا لوجه الله، "مقدرس أأكل ولادي حرام، أسرة المصاب حاولت منحي ألفي جنيه مكافأة لأمانتي، لكني رفضت رغم احتياجي للمال للإنفاق على بناتي.. مستني الثواب من ربنا".

وناشد "عمارة" وزيرة الصحة بنقله إلى هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية، حيث أنه لا يستطيع تحمل نفقات النقل المستمر من المنوفية إلى القاهرة لأداء واجبه خاصة مع ضعف الإمكانيات المادية، مؤكدا انه يتقاضى 2300 جنيه شهريا، ولا يمكن العيش بذلك المبلغ خاصة مع الانتقالات الدائمة من المنوفية للقاهرة.