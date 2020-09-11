مطار القاهرة يستقبل اليوم 158 رحلة طيران تقل 18348 مسافرا

يستقبل مطار القاهرة الدولى، خلال الـ24 ساعة المقبلة اليوم الجمعة، 158 رحلة طيران دولية، من وإلى عدة وجهات تقل على متنها 18348 مسافرا من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار أن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها "نيويورك، فرانكفورت، باريس، لندن، روما، ميلانو، لارناكا، أمستردام، ميونخ، بودابست، كوبنهاجن، مسقط، الدمام، بغداد، شاندو، بانجوى، دوالا، أبوجا، أثينا، فيينا، بيروت، إسطنبول، أديس أبابا، جدة، دبى، الشارقة، بيروت، أربيل، السليمانية، الرياض، وأبوظبى".

بينما تبلغ رحلات السفر 77 رحلة تقل على متنها 8226 راكبا. ويستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 81 رحلة تقل على متنها 10122 راكبا قادمين من عدة وجهات دولية منها "واشنطن، نيويورك، فرانكفورت، لندن، باريس، ميلانو، جوانزو، أثينا، إسطنبول، لارناكا، بودابست، كوبنهاجن، دوالا، جوبا، بغداد، أبوظبى، دبى، الشارقة، جدة، أديس أبابا، بيروت، أثينا، فيينا، أمستردام".

وتقوم سلطات مطار القاهرة الدولي بتطبيق القرار الحديد الخاص بضرورة وجود تحليل PCR سلبى مع كل راكب لم يمضِ عليه 72 ساعة والذى بدأ تطبيقه الأول من سبتمبر الجارى كما يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

كانت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" أعلنت أنها ستسير غدًا السبت 47 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أمسترادم، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، إسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، بغداد، بيروت، تونس، البحرين، نيويورك، أبوجا، أكرا، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، ورحلة استثنائية إلى كل من جدة، المدينة المنورة، و9 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات جوية إلى كل من الغردقة، شرم الشيخ، ورحلة جوية إلى كل من الأقصر، أسوان، طابا، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4800 راكب.