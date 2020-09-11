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محمود مسلم

الخطوط الأوكرانية تبدأ تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة للقاهرة الثلاثاء

كتب:

أيمن حمزة
05:31 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
الخطوط الأوكرانية تبدأ تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة إلى القاهرة الثلاثاء القادم

الخطوط الأوكرانية تبدأ تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة إلى القاهرة الثلاثاء القادم

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن الخطوط الأوكرانية ستبدأ في تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة إلى القاهرة، وذلك اعتبارا من منتصف سبتمبر الجاري، بعد فترة توقف دامت لعدة أشهر على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المصادر أنه تم إنهاء الإجراءات الخاصة بتشغيل الرحلات الأوكرانية من مطار كييف الدولي إلى مطار القاهرة من خلال شركة "نيوستار" لخدمات الطيران، والمعنية بتقديم الخدمات الأرضية للطيران الأوكراني في مطار القاهرة، مشيرة إلى أنه كان من المقرر أن تستأنف الشركة رحلاتها إلى القاهرة مطلع سبتمبر الجاري ولكن كان هناك مزيد من الاجراءات لم تستكمل بعد.

واستأنفت العديد من شركات الطيران العالمية، منذ بداية سبتمبر الجاري، رحلاتها إلى مطار القاهرة بعد فترة توقف لعدة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، أبرزها الخطوط الروسية إيروفلوت والخطوط الملكية الهولندية، وسط اتخاذ كافة التدابير الخاصة بفيروس كورونا التي أعلنتها سلطة الطيران المدني المصري.

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