مطار القاهرة يستقبل اليوم 89 رحلة تقل على متنها 9850 مسافرا

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم السبت، 89 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 9850 راكبا، ويغادر المطار 88 رحلة سفر إلى عدة وجهات أوربية، وعربية، وأسيوية، وإفريقية، تقل على متنها 9582 مسافرا من جنسيات مختلفة.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن صالات السفر والوصول سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة القادمة، رحلات دولية من وإلى عدة وجهات مختلفة، تسيرها شركات دولية وعربية، والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وكانت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" أعلنت عن تسيير 47 رحلة جوية اليوم السبت، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من امسترادم، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، بغداد، بيروت، تونس، البحرين، نيويورك، أبوجا، أكرا، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، ورحلة استثنائية إلى كل من جدة، المدينة المنورة، و9 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات جوية إلى كل من الغردقة، شرم الشيخ، ورحلة جوية إلى كل من الأقصر، أسوان، طابا، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب 4800 من راكب.