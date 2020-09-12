إصابة 7 عمال يومية في حادث على "زراعي إسكندرية" بالمنوفية

أصيب 7 عمال يومية في حادث تصادم سيارة نصف نقل محملة بالعمال، وأخرى نقل، على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي السريع، بقرية "مصطاي"، التابعة لمركز قويسنا، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكد الدكتور أحمد سمير، مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قويسنا المركزي، للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأضاف مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات في الجسم، بالإضافة إلي الاشتباه في إصابة أحد المصابين بنزيف داخلي وفق التشخيص المبدئي.