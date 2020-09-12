هاني يونس: العشوائيات ملف صعب ولم تنجح أي حكومة سابقة في اختراقه

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن لقاء رئيس الوزراء اليوم، اتسم بالمصارحة والمكاشفة، بحضور كوكبة من الإعلاميين والصحفيين، حيث شرح الموقف في ملف التعديات على الأراضي الزراعية، والبناء على الأراضي الزراعية.

وأضاف "يونس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن النظام السياسي الحالي، دأب على اقتحام لكل المشكلات التي كان يعاني منها المواطنين خلال السنوات الماضية، ملف العشوائيات من الملفات الصعبة، والتي لم تنجح أي حكومة أو نظام سابق في اختراقه، ولكن أصحاب هذه المناطق، مثل تل العقارب وعشش محفوظ وغيرها من الأسماء.

وأشار إلى أن التصوير الجوي، أظهر مدى صعوبة ملف التعديات والبناء العشوائي، كما اظهر حجم الخسارة للأراضي الزراعية أو التشوه العمراني، موضحا أن رئيس الوزراء، شدد اليوم، على عدم السماح مرة أخرى بالتعدي على الأراضي الزراعية.

وأكد أن الدولة نجحت في إنهاء أزمات الكهرباء والغاز والخبز، كما نجحت في توفير السلع الغذائية رغم أزمة فيروس كورونا.