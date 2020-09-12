تاج الدين: آثار لقاحات كورونا الإيجابية والسلبية تختلف من بلد لآخر

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن البروتوكول العلاجي المصري الخاص بفيروس كورونا المستجد يجري تحديثه باستمرار.

وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "هنعمل مؤتمر صحفي في أكتوبر وهتسمعوا كلام كويس أوي عن المجهودات المصرية والآلية الطبية والعلمية التي تعاملت مع فيروس كورونا".

وتابع، أن البروتوكول العلاجي المصري يختلف باختلاف شدة الحالات، مشيرًا إلى أنه يناقش مجموعة من التجارب السريرية على مصل آخر، لافتًا إلى أن الآثار الإيجابية والسلبية للقاحات والأمصال تختلف من دولة إلى أخرى.

وحول عدد مصابي فيروس كورونا في أجهزة التنفس الصناعي، قال تاج الدين: "عدد قليل جدًا، هناك أماكن كثيرة لا مرضى بها، وأماكن مرضى لا تزيد نسبة الإشغال بها عن 10%".

وأكد أن الوضع مطمئن، لكن بحذر، مشددًا على أهمية أن تواصل وسائل الإعلام دورها بتوعية المواطنين بخصوص الالتزام بالإجراءات الاحترازية.