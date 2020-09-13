الكشف على 63 مرشحاً محتملاً لـ"النواب" بالمنوفية في 48 ساعة

أجرى 63 مرشحاً محتملاً لمجلس النواب عن دوائر محافظة المنوفية، الكشف الطبي في المستشفيات التي حددتها مديرية الصحة بمراكز ومدن المحافظة، على مدار الـ48 ساعة الأخيرة.

ومن أبرز المرشحين الذين خضعوا للكشف الطبي، "سامر التلاوي"، أمين حزب "مستقبل وطن" بالمحافظة، والدكتور "عبدالحميد الشيخ" عضو مجلس النواب، والدكتورة "شيرين عبدالعزيز"، عضو مجلس النواب.

كما شملت قائمة أبرز المرشحين النواب "سامي المشد"، و"عصمت زايد"، و"أحمد الخشن"، بالإضافة إلي ترشح عدد من الشخصيات العامة، أبرزهم المهندس "منير مندور"، و"عبدالحفيظ نصير"، كما ضمت قائمة الذين أجروا الكشف الطبي "حنان دراز"، والتي ترشحت لمجلس الشيوخ الماضي ولم يحالفها التوفيق.

وتستقبل 4 مستشفيات بمحافظة المنوفية، وهي المجلس الطبي العام، ومستشفى شبين الكوم التعليمي، ومستشفى قويسنا المركزي، ومستشفى بركة السبع العام، المتقدمين بطلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، لإجراء الكشف الطبي عليهم، بينما يتم إجراء الفحوص الخاصة بتعاطى المخدارت والمسكرات من خلال المعمل المشترك بشبين الكوم.