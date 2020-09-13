رئيس التحرير

محمود مسلم

الكشف على 63 مرشحاً محتملاً لـ"النواب" بالمنوفية في 48 ساعة

كتب:

إبراهيم الديهي
12:03 ص | الأحد 13 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أجرى 63 مرشحاً محتملاً لمجلس النواب عن  دوائر محافظة المنوفية، الكشف الطبي في المستشفيات التي حددتها مديرية الصحة بمراكز ومدن المحافظة، على مدار الـ48 ساعة الأخيرة.

ومن أبرز المرشحين الذين خضعوا للكشف الطبي، "سامر التلاوي"، أمين حزب "مستقبل وطن" بالمحافظة، والدكتور "عبدالحميد الشيخ" عضو مجلس النواب، والدكتورة "شيرين عبدالعزيز"، عضو مجلس النواب.

كما شملت قائمة أبرز المرشحين النواب "سامي المشد"، و"عصمت زايد"، و"أحمد الخشن"، بالإضافة إلي ترشح عدد من الشخصيات العامة، أبرزهم المهندس "منير مندور"، و"عبدالحفيظ نصير"، كما ضمت قائمة الذين أجروا الكشف الطبي "حنان دراز"، والتي ترشحت لمجلس الشيوخ الماضي ولم يحالفها التوفيق.

وتستقبل 4 مستشفيات بمحافظة المنوفية، وهي المجلس الطبي العام، ومستشفى شبين الكوم التعليمي، ومستشفى قويسنا المركزي، ومستشفى بركة السبع العام، المتقدمين بطلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، لإجراء الكشف الطبي عليهم، بينما يتم إجراء الفحوص الخاصة بتعاطى المخدارت والمسكرات من خلال المعمل المشترك بشبين الكوم.

اقرأ المزيد:

محافظ المنوفية يتفقد طريق "أبونشابة" بعد شكاوى المواطنين

محافظ المنوفية يبحث مع رئيس "غزل شبين الكوم" مطالب العمال

"تعليم المنوفية" تبدأ اختبارات الالتحاق بمدارس المتفوقين

"أمن المنوفية" يضبط عاطلين بحوزتهما "24 فرش حشيش"

ضبط عاطل بحوزته 24 فرش حشيش في المنوفية

انطلاق فعاليات مبادرة "لا للتنمر" بالمدرسة اليابانية في المنوفية

"تعليم المنوفية" تكرم المدارس الفائزة في مسابقة "مدارس مصر"

"صحة المنوفية" تبحث سبل إدارة السلامة المهنية في المنشآت الطبية

نائب بطريرك الكاثوليك يزور محافظ المنوفية لبحث سبل التعاون

تحرير 113 محضرا تموينيا في المنوفية