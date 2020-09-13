مستشفيات القليوبية تستقبل 69 مرشحا محتملا للنواب لإجراء الفحص الطبي

استقبلت مستشفيات القليوبية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي "المجلس الطبي العام، مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، مستشفى بها التعليمي ببنها، مستشفى قليوب التخصصي، مستشفى جراحات اليوم الواحد ببهتيم بشبرا الخيمة، ومستشفى شبين القناطر المركزي، ومستشفى طوخ المركزي"، المرشحين لمجلس النواب بدورته المقبلة لإجراء الفحرص الطبي الشامل الذي نصت عليه الهيئة.

في البداية أعلن الدكتور محمد ناجي مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، أنه تم استقبال 26 مرشحا لإجراء الفحص الطبي لهم اليوم وأمس، كما أكدت الدكتورة أمنية محمود خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي، أنه تم استقبال 12 مرشحا لإجراء الفحص الطبي لهما للتقدم بأوراقهما لمجلس النواب.

كما أعلنت الدكتورة صفاء فراج مدير المجلس الطبي العام "القومسيون الطبي"، استقبال 10 مرشحين لمجلس النواب بالدورة المقبلة لإجراء الفحص الطبي الذي نصت عليه الهيئة الوطنية للانتخابات، وبدوره أكد الدكتور جميل إسحاق مدير مستشفى قليوب التخصصي، استقبال 8 مشحين لإجراء الفحص الطبي لهما لسرعة إنهاء أوراقهما للتقديم لمجلس النواب.

وأخيرا أعلن الدكتور حسن منصور مدير مستشفى شبين القناطر المركزي، استقبال 9 مرشحين اليوم وأمس لإجراء الفحص الطبي له، فيما تم استقبال 4 مرشحين لإجراء الفحص الطبي بمستشفى طوخ المركزي بقيادة الدكتور أحمد يوسف مدير المستشفى، ليكون بذلك إجمالي عدد المرشحين الذي أجروا الفحص الطبي 69 مرشحا حتى الآن.