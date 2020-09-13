"3 أرغفة خبز" تجدد خصومة وتقتل نجارا وتحبس القتلة بالشرقية

قررت نيابة منيا القمح تجديد حبس 3 متهمين في واقعة مقتل "نجار" في مشاجرة بقرية المعالي التابعة لدائرة المركز. فيما قررت إخلاء سبيل 3 آخرين لعدم تورطهم في القضية.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائليتن بقرية المعالي التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح أسفرت عن مقتل "نجار" وإصابة شخص آخر بكسور وكدمات.

انتقلت قوة من الشرطة وتبين وقوع خلافات بين عائلة المجني عليه وعائلة أخرى منذ نحو عامين بسبب وقوع مشادة بين صبي وفتاة من العائلتين أثناء تواجدهما في مخبز واختلافهما على عدد أرغفة الخبز حيث قاما بوضع أرغفة الخبز على طاولة لتهويته وأثناء جمع الخبز أكدت الفتاة وجود نقص في الكمية التي اشترتها واختفاء 3 أرغفة واتهام الصبي بأخذهم أثناء جمع أرغفة الخبز الخاصة به وتطور الأمر للتشاجر بينهما وصفع الصبي للفتاة ما أدى لوقوع مشاجرة بين لعائليتن وتم عقد أكثر من جلسة عرفية للصلح بينهما.

وقبل نحو 4 أيام وقعت مشادة بين أحد أطراف عائلة الصبي وأحد أفراد عائلة أخرى تربطهم صلة "نسب" بعائلة الفتاة وتطورت المشاجرة التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.