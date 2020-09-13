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محمود مسلم

مصرع مواطن في مشاجرة بسبب الخلاف على مجرى مائي بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
11:43 ص | الأحد 13 سبتمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

لقي مواطن مصرعه في مشاجرة بسبب الخلاف على مجرى مائي لري الأرض الزراعية الخاصة بهما في مركز بلبيس.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوقوع مشاجرة بين عدة أشخاص ناحية قرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس بسبب الخلاف على مجرى مائي لري الأراض الزراعية يفصل بين قطعتي أرض زراعية ملك الطرفين ما أسفر عن مصرع أحد أطراف المشاجرة وإصابة طفل.

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفخوصات اللازمة وضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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