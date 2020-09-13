مصرع مواطن في مشاجرة بسبب الخلاف على مجرى مائي بالشرقية

لقي مواطن مصرعه في مشاجرة بسبب الخلاف على مجرى مائي لري الأرض الزراعية الخاصة بهما في مركز بلبيس.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوقوع مشاجرة بين عدة أشخاص ناحية قرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس بسبب الخلاف على مجرى مائي لري الأراض الزراعية يفصل بين قطعتي أرض زراعية ملك الطرفين ما أسفر عن مصرع أحد أطراف المشاجرة وإصابة طفل.

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفخوصات اللازمة وضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.