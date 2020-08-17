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زاهي حواس: مصر بها 120 هرما لم يشارك في بنائها أي عبراني

كتب:

شريف سليمان
11:26 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
الدكتور زاهي حواس

الدكتور زاهي حواس

قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إنه يعمل الآن على الانتهاء من موسوعة "الأهرامات المصرية" التي تتضمن 8 أجزاء، وتتعلق بكل ما يخص أهرامات مصر التي تصل لـ 120 هرمًا، مشددًا على أن المصريين بنوهم ولم يشارك في بنائها أي عبراني.

وأكد حواس، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ONE"، أن الأهرام المصرية لم تبنى بالسخرة، مدللًا على ذلك بأنهم لو كانوا عبيدًا لما دفنوا إلى جوار الأهرامات وهو ما يعتبر تكريم كبير لهم.

وأضاف: "كل العائلات الكبرى في الدلتا والصعيد كانت تقوم بتجميع الطعام وترسل الخراف للعمال لكي يأكلوها".

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