زاهي حواس لخالد أبو بكر: أول مرة في حياتي أطلع في برنامج والأهلي بيلعب

قال عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إنه لأول مرة في حياته يظهر في لقاء تلفزيوني على الهواء، في نفس توقيت مباريات الأهلي، مؤكدًا عشقه للنادي الأحمر وحرصه على مشاهدة جميع مبارياته المحلية والخارجية.

ورد "حواس" خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ONE"، على مزاعم أن توت عنخ آمون "عبراني"، قائلًا: "من يقول ذلك واحد مجنون في الآثار، وأم توت عنخ آمون، ملكة في المقبرة 35 وهي ابنة الملك أمنحتب الثالث".

وأضاف: "لا يصح الهجوم على توت عنخ آمون، ولا يمكن القول إن هناك ملك مصري عبراني، ومن يقول ذلك خيانة عظمي، لأن الـ DNA أثبت أن جميعهم مصريين".

وفي رده على تصريحات إيلون ماسك، قال: "معرفش مين إيلون ماسك، هو مشهور، بس عاوز شهرة، ولا يمتلك دليل حول تصريحاته عن الأهرامات".