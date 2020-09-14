ورشتا عمل عن مقترحات الشباب حول كيفية التعايش مع كورونا بالشرقية

أكد وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تنفيذ ورشتي عمل بعنوان مقترحات الشباب عن آليات التعايش مع كورونا وطرق الوقاية منه وذلك بمركزي شباب الأسدية وبحطيط بأبو حماد بحضور 50 شاباً وفتاة من أعضاء نادي التطوع في المرحلة السنية ما بين 15 - 35 سنة.

وتابع: خلال ورشتي العمل تم تناول العديد من المقترحات والآراء لعدد من الشباب والفتيات مثل أهمية اتباع العادات الصحية السليمة وطرق غسل اليدين بطريقة صحيحة.

وأضاف: تم التطرق إلى ضرورة تجنب التجمعات والزيارات العائلية واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمساندة الدولة في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.