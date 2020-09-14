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محمود مسلم

ورشتا عمل عن مقترحات الشباب حول كيفية التعايش مع كورونا بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
02:00 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

أكد وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تنفيذ ورشتي عمل بعنوان مقترحات الشباب عن آليات التعايش مع كورونا وطرق الوقاية منه وذلك بمركزي شباب الأسدية وبحطيط بأبو حماد بحضور 50 شاباً وفتاة من أعضاء نادي التطوع في المرحلة السنية ما بين 15 - 35 سنة.

وتابع: خلال ورشتي العمل تم تناول العديد من المقترحات والآراء لعدد من الشباب والفتيات مثل أهمية اتباع العادات الصحية السليمة وطرق غسل اليدين بطريقة صحيحة.

وأضاف: تم التطرق إلى ضرورة تجنب التجمعات والزيارات العائلية واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمساندة الدولة في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

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