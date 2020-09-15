5 معلومات عن المهرجان الرقمي الأول بجامعة المنصورة للمواهب

نظمت جامعة المنصورة مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب 2020 "تحت رعاية كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وتحت إشراف الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وتنظيم الدكتورة ولاء عبد الفتاح منسق المهرجان، وإبراهيم فهمى مدير إدارة رعاية الطلاب بالجامعة.

1- أعلنت جامعة المنصورة في 12 فبراير الماضي عن عقد مهرجان المنصورة الرقمي الأول لتكون منصة إبداعية إلكترونية لعرض مواهب الطلاب بطريقة غير تقليدية للتوسع في اكتشاف المواهب الشبابية.

2- بدأ طلاب الجامعات المصرية في إرسال مواهبهم بمختلف مجالات المسابقة حتى وصل عدد الجامعات المشاركة إلي 27 جامعة حكومية وخاصة.

3- وصل عدد الحسابات المشاركة إلي 995 والأعمال الي 629 عملا.

4- جرى التحكيم عن طريق التصويت العام بمشاركة 19272 ( 20% من الدرجة) ولجان ثلاثية متخصصة ( 80% من الدرجة".

5- وتعلن نتائج فوز طلاب ممثلين 11 جامعة حكومية وخاصة ليتم الاحتفال بهم علي أرض جامعة المنصورة يوم 15 سبتمبر بمشاركة نجوم الفن والرياضة والثقافة والتعليم بالإضافة إلي الجوائز المالية المخصصة للمراكز الثلاثة الأول من كل مجال وجائزة خاصة باسم لجان التحكيم.

وتنافس المتسابقون في 3 مجالات وهي:

-المجالات الأدبية: البحث المقالي؛ الشعر (فصحي وعامية)؛ كلمات الأغاني؛ الرواية؛ القصة القصيرة.

- المجالات الفنية: تلاوة القرآن الكريم ؛الإنشاد الديني والترانيم؛ الغناء؛ العزف؛ الأفلام القصيرة( تسجيلي؛ روائي؛ متحرك).

الفنون التشكيلية ومنها: التصوير الفوتوغرافي وخاصة المعالم الأثرية لتعميق الانتماء والاعتزاز بالهوية.