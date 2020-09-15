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"سويد" يتابع العمل بمركز توزيع الأسئلة استعدادا للدور الثاني للدبلومات بالمنوفية

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إبراهيم الديهي
09:50 م | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
زيارة وكيل الوزارة

زيارة وكيل الوزارة

تابع الدكتور أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، انتظام العمل والعاملين بمقر مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة لاختبارات الدور الثاني للدبلومات الفنية والمقرر أن تبدأ يوم السبت القادم الموافق.

وتفقد مدير تعليم المنوفية حجرات مركز توزيع الأسئلة لمختلف نوعيات التعليم الفني للإطمئنان على تمام الاستعداد لبدء امتحانات الدور الثاني في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد واتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية لجميع أعضاء المركز كما اطمئن سويد على جاهزية سيارات توزيع الاسئلة وتجميع أوراق الإجابة.

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