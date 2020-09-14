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"أمل عيسى" عميدا لكلية الصيدلة و"منصور" للحقوق بجامعة المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
02:40 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية

الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية

أصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، قرارا بتجديد تكليف الدكتورة أمل عيسى الأستاذ بقسم الميكروبيولويجا الصيدلية، للقيام بعمل عميد الكلية للعام الجامعى الجديد، أو لحين صدور قرار تعيين عميد للكلية.

وكلف رئيس جامعة المنوفية، الدكتور منصور محمد أحمد الأستاذ بقسم القانون العام بكلية الحقوق ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، للقيام بعمل عميد الكلية للعام الجامعى الجديد، أو لحين صدور قرار تعيين عميد للكلية. 

وكان تقرر تجديد تكليف الدكتور أسامة مدني، الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب بالجامعة، للقيام بعمل عميد الكلية للعام الجامعي، أو لحين صدور قرار تعيين عميد للكلية.

كما أعلن "مبارك"، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور عمرو الكشكي عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة، موجها له خالص التهنئة ودوام التوفيق في تأدية مهام عمله، والمساهمة في تطوير الكلية حديثة النشأة.

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