"مدني" عميدا لكلية الآداب.. و"الكشكي" للطفولة المبكرة بجامعة المنوفية

أصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، قرارا بتجديد تكليف الدكتور أسامة مدني، الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب بالجامعة، للقيام بعمل عميد الكلية للعام الجامعي، أو لحين صدور قرار تعيين عميد للكلية.

كما أعلن مبارك، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور عمرو الكشكي عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة، موجها له خالص التهنئة ودوام التوفيق في تأدية مهام عمله، والمساهمة في تطوير الكلية حديثة النشأة بجامعة المنوفية.