وكيل "صحة المنوفية" يتفقد مستشفى منوف العام

تفقد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مستشفى منوف العام وذلك بحضور أشرف الليثي، رئيس مجلس مدينة منوف، وصبري حسن، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والدكتورة فاطمة الضرغامي، مديرة الإدارة الصحية بمنوف، والدكتور عبدالمنعم عبدالناصف، مدير مستشفى منوف العام ، ومديري مستشفيات الحميات والرمد والصدر ورؤساء الأقسام بالمستشفى.

وقام مدير المستشفى العام بشرح التطورات التي أجريت بالمستشفى خلال الفترة السابقة عن طريق عرض بعض الصور للمبنى، وتم عرض المشاكل والمعوقات التي تواجه المستشفيات وطرح الحلول التي تتناسب معها لصالح العمل، وفور الانتهاء من المجلس التنفيذي تم المرور على قسم الطوارئ بالمستشفى ومركز المعلومات.

وفي نفس السياق، قام وكيل الوزارة بحضور اليوم العلمي بعنوان ( مخاطر وفوائد جراحة السمنة) بالقاعة الكبرى بالمستشفى حيث بدء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش الأبيض، كما قام بتكريم إدارة المستشفى، وتقديم شهادات التقدير لجنود الجيش الأبيض بمنوف العام.

وأكد أن الجيش الأبيض ضرب أروع الأمثلة والتضحيات أثناء جائحة كورونا، وأن هذه الجائحة أظهرت قوة وعراقة ونجاح القيادة السياسية، وأكدت للعالم أجمع أن حكومتنا على قدر من المسؤولية لإيصال الخدمة لمستحقيها، في حين انهيار أكبر المنظومات الصحية العالمية.