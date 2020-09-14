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تعيين "هشام عبد الدايم" عميداً لـ"كبد المنوفية"

كتب:

إبراهيم الديهي
10:45 ص | الإثنين 14 سبتمبر 2020
رئيس الجامعه وعميد المعهد في إحدي الزيارات

رئيس الجامعه وعميد المعهد في إحدي الزيارات

أعلن الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، عن تعيين الدكتور "هشام عبد الدايم"، عميداً لمعهد الكبد القومي في شبين الكوم.

ووجه رئيس جامعة المنوفية التهنئة إلى "عبد الدايم"، متمنياً له دوام التوفيق فى تأدية مهام عمله، والمساهمة في تطوير معهد الكبد القومي، الذي يُعد أحد الصروح الطبية المتميزة التابعة لجامعة المنوفية، لعلاج أمراض الكبد، على المستويين المحلي والدولي.

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