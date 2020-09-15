"الصحة" تطلق 67 قافلة طبية بالمحافظات ضمن "حياة كريمة" بدءا من اليوم

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق 67 قافلة طبية مجانية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، بجميع محافظات الجمهورية.

وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّ القوافل تضم كل التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، إلى جانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف "مجاهد" أنه تم إطلاق 4 قوافل طبية اليوم بمناطق "مرسي حميرة –أدلديت مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، ووادي مدخل ابوجعدة مركز رأس سدر محافظة جنوب سيناء، وعرب القميعي مركز الصف محافظة الجيزة، وأبو تيج مركز الزرابي محافظة أسيوط"، إضافة إلى إطلاق 10 قوافل طبية أخرى غدًا في مناطق "الأسمرات 1" مركز المقطم محافظة القاهرة، والأحايوة غرب مركز المنشاة محافظة سوهاج، والحيبة مركز الفشن محافظة بني سويف، والأسد مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والكفلتية مركز نجع حمادي محافظة قنا، وطهواي مركز أشمون محافظة المنوفية، والتوفيقية مركز كفر سعد محافظة دمياط، والمثانى مركز النجيلة محافظة مطروح، وجنبواي مركز إيتاي محافظة البحيرة، وعزبة النهضة محافظة أسوان.

فيما أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنَّه سيتمّ إطلاق قافلتين طبيتين يومي 17 و18 سبتمبر الحالي بمنطقتى حلايب محافظة البحر الأحمر، ومنشأة أبو عامر مركز الحسينية محافظة الشرقية، بالإضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين أخريين يومي 18 و19 سبتمبر بمنطقتي صفط تراب مركز المحلة ثان محافظة الغربية، ووادي مكتب - وادي الندية مركز ابورديس محافظة جنوب سيناء، كما سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى في مناطق الفيروز مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، والبلهاسي مركز سمسطا محافظة بني سويف، والفيوم الجديدة محافظة الفيوم، وباب العبيد مركز وسط محافظة الاسكندرية، وبرديس مركز البلينا محافظة سوهاج، وكفر الشرفا مركز القناطر محافظة القليوبية، وحدربة – سرارة مركز حلايب محافظة البحر الاحمر، وذلك في يومي 19 و20 من الشهر الجاري.

وتابعت أنَّه سيتمّ إطلاق قافلتين طبيتين يومي 20 و21 الشهر الجاري في منطقتى المنشية بحري مركز كوم امبو محافظة أسوان، ومركز طبي النصر مركز البساتين محافظة القاهرة، و5 قوافل طبية أخرى في مناطق صندفا مركز بني مزار محافظة المنيا، والخليج مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وزاوية سالم مركز أبو المطامير محافظة البحيرة، والبشندى مركزبلاط محافظة الوادى الجديد، وبرانيس وحماطة - مرسى علم مركز مرسي علم محافظة البحر الاحمر، وذلك يومي 21 و22 من الشهر ذاته.

وأضافت "الصادق" أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية في يومي 22 و23 سبتمبر الجاري في مناطق الكرامة مركز العريش محافظة شمال سيناء، وبنى طالب مركز الفتح محافظة اسيوط، وأبو غالب مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، كما سيتم إطلاق 14 قافلة طبية بمناطق "الأسمرات 1" مركز المقطم محافظة القاهرة، وقفطان الغربية مركز سمسطا محافظة بني سويف، ومركز شباب محسن مركز المنتزة بالاسكندرية، والغنايم مركز سوهاج محافظة سوهاج، وشبشير مركز منوف محافظة المنوفية، وشطا محافظة دمياط، ونجع الحي محافظة قنا، ومركز شباب جنيفة بحي الجناين محافظة السويس، وسيدي عقبة مركز المحمودية محافظة البحيرة، والشهيد خيري مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، ومرزوق مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، والعدوة مركز أدفوشرق محافظة أسوان، والقطراني - غوط الوز مركز برانب محافظة مطروح، ومدرسة لآل برهان بمرسي علم بمرسى علم محافظة البحر الأحمر، وذلك في يومي 23 و24 من شهر سبتمبر.

كما سيتمّ إطلاق قافلة طبية يومي 24 و25 سبتمبر في منطقة الظواهرية مركز منشاة ابوعمر محافظة الشرقية، إضافةً إلى قافلتين طبيتين اخريين يومي 25 و26 سبمتمبر بمنطقتى الموهوب مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، والحمراوين مركز القصير محافظة البحر الاحمر، كما سيتم اطلاق 6 قوافل طبية بمناطق المساعيد مركز جرجا محافظة سوهاج، والجزائر مركز العامرية محافظة الاسكندرية، والسيفا مركز طوخ محافظة القليوبية، وبركة مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، والخوالد مركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، وجاد الكريم مركزالزينية محافظة الاقصر، وذلك في يومي 26 و27 سبتمبر الجاري.

وأشارت إلى أنَّه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى يومي 27 و28 من شهر سبتمبر الحالي في مناطق مركز طبي النهضة الجديدة بالسلام ثاني محافظة القاهرة، والسد العالى غرب مركز اسوان محافظة اسوان، وام الحويطات - وحدة النصر ك 85 مركز سفاجا محافظة البحر الاحمر، والجديدة مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، كما سيتمّ إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومي 28 و29 سبتمبر بمناطق طرابمبا مركز دمنهور محافظة البحيرة، و الرحمانية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وأسمنت مركز ابوقرقاص محافظة المنيا، وأخيرًا سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين في منطقتي دهشور مركز البدرشين محافظة الجيزة، والزعفرانة مركز راس غارب محافظة البحر الأحمر، وذلك في يومي 29 و30 من الشهر الجاري.