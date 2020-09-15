المطارات السعودية تعلن جاهزيتها لاستقبال الفئات المستثناة

انطلقت، صباح اليوم، أولى الرحلات الدولية للمملكة العربية السعودية، بعد السماح بالسفر للفئات المستثناة، وفقًا لما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، استعداد المطارات السعودية الدولية تشغيلياً لهذه المرحلة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات.

وأشارت الهيئة إلى أن الضوابط تشمل عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على تحليل حديث من جهة موثوقة ومعتمدة خارج المملكة، على ألا يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة من لحظة وصوله إلى المطار.

وشملت الضوابط أيضًا الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة لمدة ثلاثة أيام، شريطة وجود نتيجة فحص(PCR) سلبية لعينة أخذت بعد 48 ساعة من الوصول إلى المملكة، وخلوهم من أي أعراض اشتباه بالاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بتحديث الدليل الإرشادي للمسافر، والذي يتضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة للسفر خلال هذه المرحلة.

يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق بشكل كامل للرحلات الدولية قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر.