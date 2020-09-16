السيسي: عمري في حياتي ما أسأت لحد.. ولا أتمنى ده يحصل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لم يُسيء لأحد على الإطلاق طوال حياته، "عمري في حياتي ما أسأت لحد، ولا أتمنى أننا نسيء لأحد ابدًا".

وأضاف "السيسي"، خلال افتتاحه عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، " عاوز أقول حاجة للمصريين يفتكروها كويس، من 100 سنة وأكتر كانت الدولة المصرية ظروفها الاقتصادية أفضل، لما كنا أفضل كانا نمد يدنا للمساعدة ديما ونتعاون من أجل الخير والبناء".

وأكد الرئيس، أن ما يؤلمه أنه عندما تغيرت الصورة وأصبحت الظروف المصرية أصعب "نرى البعض منهم دلوقتي لما الصورة اتغيرت بدل ما يمد ايد التعاون والبناء في مصر يدوروا على هدم مصر".